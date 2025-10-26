Путин сообщил об испытаниях перспективных образцов вооружений

Video

Россия испытала перспективные образцы вооружений во время тренировки ядерных сил, сообщил президент Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в зоне военной операции.

«На этой неделе российскими Вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружений», — сказал президент.

Герасимов отчитался, что 21 октября был совершен испытательный полет на 14 тыс. километров крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», отметив, что впервые был осуществлен «многочасовой полет ракеты».

Путин подчеркнул, что ядерные силы сдерживания находятся на наивысшем уровне.

Впервые о ракете «Буревестник» Путин рассказал в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года. Он заявил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

Путин подчеркнул на совещании с Герасимовым, что «Буревестник» с ядерной энергетической установкой — это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого.