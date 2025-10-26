 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин сообщил об испытаниях перспективных образцов вооружений

Путин сообщил об испытаниях перспективных образцов вооружений
Video

Россия испытала перспективные образцы вооружений во время тренировки ядерных сил, сообщил президент Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в зоне военной операции.

«На этой неделе российскими Вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружений», — сказал президент.

Герасимов отчитался, что 21 октября был совершен испытательный полет на 14 тыс. километров крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», отметив, что впервые был осуществлен «многочасовой полет ракеты».

Путин подчеркнул, что ядерные силы сдерживания находятся на наивысшем уровне.

Путину доложили об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник»
Политика

Впервые о ракете «Буревестник» Путин рассказал в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года. Он заявил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

Путин подчеркнул на совещании с Герасимовым, что «Буревестник» с ядерной энергетической установкой — это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин ядерные вооружения Валерий Герасимов
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Материалы по теме
Путину доложили об окружении ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Политика
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Политика
Дмитриев привез в Нью-Йорк конфеты с портретом и цитатами Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Путин спрогнозировал попытки ВСУ деблокировать окруженные группировки Политика, 10:03
Что такое личный фонд и как его создать: пошаговая инструкция Инвестиции, 10:00
«Король понтов»: почему разорился производитель статусных телефонов VertuПодписка на РБК, 09:55
Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» Политика, 09:50
Путину доложили об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» Политика, 09:38
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин сообщил об испытаниях перспективных образцов вооружений Политика, 09:28
Путину доложили об окружении ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова Политика, 09:26
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск Политика, 09:05
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Что будет с долларом в ноябре 2025-го: обрушат ли рубль новые санкции США Инвестиции, 09:00
СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса в Амурской области Общество, 08:57
Аэропорт Ярославля приостановил полеты Политика, 08:47