 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Ярославля приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Ярославля (Туношна) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Мера призвана обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко.

Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили полеты
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

С вечера 25 октября запрет на полеты действовал также в воздушном хабе Краснодара, в Краснодарском крае тогда была объявлена опасность атаки БПЛА.

Ограничения отменили в 8:28 мск, сообщил Кореняко, тревогу также сняли.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Ярославль аэропорты приостановка полетов
Материалы по теме
Аэропорт Краснодара приостановил полеты
Политика
В аэропорту Калуги приостановили полеты
Политика
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Путин спрогнозировал попытки ВСУ деблокировать окруженные группировки Политика, 10:03
Что такое личный фонд и как его создать: пошаговая инструкция Инвестиции, 10:00
«Король понтов»: почему разорился производитель статусных телефонов VertuПодписка на РБК, 09:55
Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» Политика, 09:50
Путину доложили об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» Политика, 09:38
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин сообщил об испытаниях перспективных образцов вооружений Политика, 09:28
Путину доложили об окружении ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова Политика, 09:26
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск Политика, 09:05
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Что будет с долларом в ноябре 2025-го: обрушат ли рубль новые санкции США Инвестиции, 09:00
СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса в Амурской области Общество, 08:57
Аэропорт Ярославля приостановил полеты Политика, 08:47