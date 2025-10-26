Аэропорт Ярославля приостановил полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Мера призвана обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко.

С вечера 25 октября запрет на полеты действовал также в воздушном хабе Краснодара, в Краснодарском крае тогда была объявлена опасность атаки БПЛА.

Ограничения отменили в 8:28 мск, сообщил Кореняко, тревогу также сняли.