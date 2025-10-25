Аэропорт Краснодара приостановил полеты
Аэропорт Краснодара приостановил работу, там не принимают и не отправляют воздушные рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об этом он написал в своем телеграм-канале в 21:56 мск. Кореняко отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее на прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Геленджика в ночь на 24 октября. Тогда ограничения продержались около двух часов — с 05:25 до 07:23 мск.
