Аэропорт Краснодара приостановил полеты

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Аэропорт Краснодара приостановил работу, там не принимают и не отправляют воздушные рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об этом он написал в своем телеграм-канале в 21:56 мск. Кореняко отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее на прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Геленджика в ночь на 24 октября. Тогда ограничения продержались около двух часов — с 05:25 до 07:23 мск.