Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара приостановил полеты

Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Аэропорт Краснодара приостановил работу, там не принимают и не отправляют воздушные рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об этом он написал в своем телеграм-канале в 21:56 мск. Кореняко отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Геленджика и еще двух городов приостановили рейсы
Политика
Фото:Николай Яковлев / ТАСС

Ранее на прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Геленджика в ночь на 24 октября. Тогда ограничения продержались около двух часов — с 05:25 до 07:23 мск.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Александра Озерова
Краснодар аэропорты Росавиация
