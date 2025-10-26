 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Ашан» зарегистрировал в России новый логотип с красным птенцом

Роспатент одобрил заявку ООО «Ашан» (российское юрлицо французской сети гипермаркетов Auchan) на регистрацию в России нового товарного знака в виде красного птенца, следует из реестра ведомства.

Заявка на логотип была подана в октябре 2024 года.

Под новым брендом в России будут продавать продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования, игрушки и другие товары. Российское подразделение компании сообщило ранее РБК, что логотип предназначен для детской линейки «Ашан Красная птица Kids» для детей от трех до десяти лет.

Rolex зарегистрировала товарный знак в России
Политика
Фото:i viewfinder / Shutterstock

«Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — сообщили тогда в компании.

Авторы
Теги
Компании
Полина Дуганова, Софья Полковникова
Ашан торговая марка Россия Дети
ООО "АШАН"
