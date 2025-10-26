Трамп станцевал с артистами по прибытии в Малайзию

Video

Президент США Дональд Трамп, прибывший в столицу Малайзии Куала-Лумпур для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), принял участие в традиционном танце вместе с артистами, встретившими его в аэропорту. Это следует из трансляции Associated Press, запись которой опубликована в YouTube.

Проходя мимо военных и исполнителей в национальных костюмах, Трамп присоединился к танцу, после чего улыбнулся, поаплодировал и направился к лимузину вместе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. По пути он взял у встречающих его людей флаги Малайзии и попозировал с ними, прежде чем отправиться на место проведения саммита.

Трамп 25 октября начал недельное азиатское турне с Куала-Лумпура, вылетев туда из Вашингтона. Ранее он анонсировал подписание в Малайзии мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей. После Малайзии Трамп планирует посетить Японию и Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).