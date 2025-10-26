Трамп начал свое азиатское турне и прилетел в Малайзию на саммит АСЕАН

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в столице Малайзии Куала-Лумпуре, следует из трансляции Associated Press, запись которой опубликована в YouTube.

На 50-минутном видео запечатлена работа персонала аэропорта. Ближе к приземлению Air Force One подъезжает лимузин с флагами Малайзии. По левую сторону от красной дорожки в специально огражденных зонах скапливаются люди с флагами страны, по правую — встречающие в традиционной одежде. Когда самолет с Трампом на борту приземляется, они начинают играть музыку.

Air Force One — позывной любого самолета ВВС США, на борту которого находится президент страны. С 1990 года американский президентский флот состоит из двух специально оборудованных самолетов Boeing 747-200B (военное обозначение VC-25A).

Республиканца встретил премьер Малайзии Анвар Ибрагим. Затем они сели в лимузин и, как отмечает CNN направились к месту проведения саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Накануне, 25 октября, Трамп начал свое азиатского турне, которое продлится около недели. Его отправной точкой стал Куала-Лумпур, куда американский президент вылетел из Вашингтона. Вскоре после этого он анонсировал подписание в Малайзии мира между Таиландом и Камбоджей.

После Малайзии Трамп посетит Японию, Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).