Трамп анонсировал подписание в Малайзии мира между Таиландом и Камбоджей

Соглашения планируют подписать сразу после его прибытия, уточнил Трамп. Оно будет подписано в Малайзии

Мирное соглашение между Камбоджей и Таиландом будет подписано в Малайзии после прибытия американского президента Дональда Трампа. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великое Мирное Соглашение, которое я с гордостью организовал между Камбоджей и Таиландом», — говорится в посте.

Трамп добавил, что встретиться с премьер-министром Таиланда Анутхин Чанвиракун после приземления. «Мы подпишем Мирное Соглашение сразу по прибытии», — уточнил президент.

Накануне Трамп вылетел из Вашингтона в Куала-Лумпур. Это отправная точка азиатского турне американского лидера, которое продлится около недели.

В рамках турне он посетит Малайзию — там пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японию, Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Утром 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооруженные столкновения. Позднее, 28 июля, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о заключении соглашения между Таиландом и Камбоджей. Переговоры, которые привели к этому решению, проходили в Куала-Лумпуре и включали участие представителей США и Китая.

В начале августа на встрече в Малайзии представители Таиланда и Камбоджи согласовали 13 пунктов, касающихся реализации соглашения о перемирии, которое вступило в силу 28 июля.