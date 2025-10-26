Трамп анонсировал подписание в Малайзии мира между Таиландом и Камбоджей
Мирное соглашение между Камбоджей и Таиландом будет подписано в Малайзии после прибытия американского президента Дональда Трампа. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великое Мирное Соглашение, которое я с гордостью организовал между Камбоджей и Таиландом», — говорится в посте.
Трамп добавил, что встретиться с премьер-министром Таиланда Анутхин Чанвиракун после приземления. «Мы подпишем Мирное Соглашение сразу по прибытии», — уточнил президент.
Накануне Трамп вылетел из Вашингтона в Куала-Лумпур. Это отправная точка азиатского турне американского лидера, которое продлится около недели.
В рамках турне он посетит Малайзию — там пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японию, Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Утром 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооруженные столкновения. Позднее, 28 июля, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о заключении соглашения между Таиландом и Камбоджей. Переговоры, которые привели к этому решению, проходили в Куала-Лумпуре и включали участие представителей США и Китая.
В начале августа на встрече в Малайзии представители Таиланда и Камбоджи согласовали 13 пунктов, касающихся реализации соглашения о перемирии, которое вступило в силу 28 июля.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов