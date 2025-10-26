 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Краснодарском крае

В Белореченском районе Краснодарского края в ДТП погибли три человека, еще четверо несовершеннолетних пострадали, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла в 16:30 мск, когда в близи поселка Дружный 36-летний водитель «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с «Кио Рио».

На месте скончались 39-летняя женщина-водитель «Кио Рио», а также водитель «Лада Приора» и его 21-летний пассажир. В числе пострадавших — дети 16-ти, 13-ти, 12-ти и 4-х лет. Их госпитализировали.

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Ленобласти
Общество

В тот же день, 25 октября, в Промышленном районе Самары трое взрослых и четверо детей в возрасте от 14 до 15 лет пострадали в результате аварии. Тогда столкнулись автобус и легковой автомобиль. Несовершеннолетние пострадавшие ехали в автобусе, остальные — в легковушке.

