Трое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП с автобуссом в Самаре

Трое взрослых и четверо детей пострадали в результате аварии в Промышленном районе Самары, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Предварительно, в 20:10 по местному времени (19:10 мск) на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова столкнулись автобус и легковой автомобиль. Несовершеннолетние пострадавшие ехали в автобусе, остальные — в легковушке.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в автобусе пострадали девочки 14-15 лет. Их состояние оценили как средней степени тяжести.

«В соцмедиа размещена информация о том, что 25 октября 2025 года в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил детскую команду по спортивной гимнастики и легкового автомобиля», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что следователи возбудили дело по статье об оказании услуг и выполнению работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса).

Накануне, 24 октября, в Ломоносовском районе Ленинградской области при ДТП с участием рейсового автобуса № 672 «Ломоносов — Красная Горка» и автомобиля «Газель Валдай» пострадали девять человек. Так, четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще три — травмы средней степени тяжести. Авария произошла