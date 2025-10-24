Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Ленобласти

ДТП с участием рейсового автобуса № 672 «Ломоносов — Красная Горка» и автомобиля «Газель Валдай» произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в МЧС Ленинградской области.

В результате ДТП пострадали девять человек: четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще три — травмы средней степени тяжести, сообщили в телеграм-канале петербургской полиции. На место аварии прибыли дежурные смены РПСО «Красная Горка» и сотрудники скорой помощи. Спасатели обеспечили безопасность на месте и участвовали в ликвидации последствий ДТП. Трасса была временно перекрыта в обе стороны. Пострадавшие осматриваются медиками, информация о госпитализации уточняется, отметили в МЧС.

РБК обратился за комментарием к начальнику Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

