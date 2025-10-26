Эмир Катара обсудил с Трампом обстановку в секторе Газа

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провел встречу с президентом США Дональдом Трампом на авиабазе Аль-Удейд, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии эмира.

Стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в секторе Газа и на «оккупированных палестинских территориях». Особое внимание лидеры уделили усилиям по закреплению соглашения о прекращении войны и обеспечению выполнения его условий всеми сторонами.

Трамп оценил роль Катара в поддержании мира и безопасности в регионе. Во встрече, в частности, приняли участие премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бен Абдельрахман Аль Тани, а также представители американской делегации, включая госсекретаря США Марко Рубио.

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали президенты США, Египта и Турции, а также посредники между Израилем и ХАМАС. Над переговорами о мире при участии Египта и США работал и Катар.

Столица Катара Доха 9 сентября подверглась ударам со стороны Израиля. В МИД Катара тогда сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политического бюро ХАМАС». Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС сообщил о гибели руководителей группировки, включая лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хайю и главу политбюро Халеда Машаля.

Член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди, в свою очередь, опроверг эти данные. По его словам, погибли сын аль-Хайя — Хаммам — и его офис-менеджер. МВД Катара сообщило о гибели сотрудника Сил внутренней безопасности и нескольких раненых.