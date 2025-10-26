 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Эмир Катара обсудил с Трампом обстановку в секторе Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провел встречу с президентом США Дональдом Трампом на авиабазе Аль-Удейд, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии эмира.

Стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в секторе Газа и на «оккупированных палестинских территориях». Особое внимание лидеры уделили усилиям по закреплению соглашения о прекращении войны и обеспечению выполнения его условий всеми сторонами.

Трамп оценил роль Катара в поддержании мира и безопасности в регионе. Во встрече, в частности, приняли участие премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бен Абдельрахман Аль Тани, а также представители американской делегации, включая госсекретаря США Марко Рубио.

Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел погибших заложников
Политика

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали президенты США, Египта и Турции, а также посредники между Израилем и ХАМАС. Над переговорами о мире при участии Египта и США работал и Катар.

Столица Катара Доха 9 сентября подверглась ударам со стороны Израиля. В МИД Катара тогда сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политического бюро ХАМАС». Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС сообщил о гибели руководителей группировки, включая лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хайю и главу политбюро Халеда Машаля.

Член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди, в свою очередь, опроверг эти данные. По его словам, погибли сын аль-Хайя — Хаммам — и его офис-менеджер. МВД Катара сообщило о гибели сотрудника Сил внутренней безопасности и нескольких раненых.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Катар США Халифа бен Хамад Аль Тани Дональд Трамп Израиль сектор Газа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп пригрозил ХАМАС «быстрым и беспощадным» концом
Политика
Трамп объявил удары по Катару угрозой безопасности США
Политика
Трамп заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС остается в силе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Трамп анонсировал скорое появление стабилизационных сил в Газе Политика, 02:40
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Исследователи обеспокоились развитием у ИИ «инстинкта самосохранения» Технологии и медиа, 02:27
Эмир Катара обсудил с Трампом обстановку в секторе Газа Политика, 01:56
Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» при провале переговоров Политика, 01:40
Мошенники обманули 88-летнюю конгрессвумен США, представившись уборщиками Общество, 01:20
Дело против автора телеграм-канала «Солдатская правда» прекратили Политика, 01:02
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
NYT сообщила, с какими трудностями Украине придется столкнутся этой зимой Политика, 00:51
Дмитриев привез в Нью-Йорк конфеты с портретом и цитатами Путина Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп повысил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом Политика, 25 окт, 23:50
Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел погибших заложников Политика, 25 окт, 23:45
Челябинская полиция нашла подростков во время ночного рейда киберклубов Общество, 25 окт, 23:25