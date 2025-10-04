Катар, Египет и США начали работу над переговорами о мире в Газе
Катар при участии Египта и США приступил к работе над переговорами, цель которых — прекращение войны в секторе Газа, сообщил официальный представитель МИДа страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети Х.
«Государство Катар подтверждает, что начало работать со своими партнерами по посредничеству, Арабской Республикой Египет, в координации с Соединенными Штатами Америки, над продолжением обсуждения плана, чтобы обеспечить путь к прекращению войны», — говорится в сообщении.
Дипломат добавил, что Катар приветствует решение палестинской исламистской группировки ХАМАС согласиться на указанный план. Его ранее представил президент США Дональд Трамп.
«Мы также подтверждаем нашу поддержку заявлений президента, призывающих к немедленному прекращению огня для обеспечения безопасного и скорейшего освобождения заложников и достижения скорейших результатов, которые положат конец кровопролитию палестинцев в секторе Газа», — отметил аль-Ансари.
МИД Египта, в свою очередь, опубликовал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) пресс-релиз. В нем ведомство указало, что Каир признателен ХАМАС за ответ на план Трампа, а также выразило надежду на то, что это «позитивное развитие событий» приведет к тому, что все стороны возьмут на себя ответственность и обязательство реализовать стратегию.
План Трампа, в частности, включает в себя:
- прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников»;
- возвращение заложников, в том числе погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения», а также освобождение сотен палестинских заключенных;
- члены ХАМАС сдадут свое оружие, получат амнистию;
- управление в Газе будет осуществлять «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль — «новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа;
- ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором;
- Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу и др.
ХАМАС ранее согласился освободить всех живых израильских заложников, передать тела погибших Израилю и управление Газой палестинскому комитету. Решение принято после «тщательного изучения» и уже передано посредникам, о чем заявила группировка.
Замглавы политбюро Муса Абу-Марзук назвал приоритетом группировки прекращение войны и массовых жертв. ХАМАС готов обсуждать освобождение заключенных и вывод израильских войск, однако считает невозможным выполнить условие о передаче заложников в течение 72 часов.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов