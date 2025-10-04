 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Катар, Египет и США начали работу над переговорами о мире в Газе

Катар при участии Египта и США приступил к работе над переговорами о мире в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Катар при участии Египта и США приступил к работе над переговорами, цель которых — прекращение войны в секторе Газа, сообщил официальный представитель МИДа страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети Х.

«Государство Катар подтверждает, что начало работать со своими партнерами по посредничеству, Арабской Республикой Египет, в координации с Соединенными Штатами Америки, над продолжением обсуждения плана, чтобы обеспечить путь к прекращению войны», — говорится в сообщении.

Дипломат добавил, что Катар приветствует решение палестинской исламистской группировки ХАМАС согласиться на указанный план. Его ранее представил президент США Дональд Трамп.

«Мы также подтверждаем нашу поддержку заявлений президента, призывающих к немедленному прекращению огня для обеспечения безопасного и скорейшего освобождения заложников и достижения скорейших результатов, которые положат конец кровопролитию палестинцев в секторе Газа», — отметил аль-Ансари.

МИД Египта, в свою очередь, опубликовал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) пресс-релиз. В нем ведомство указало, что Каир признателен ХАМАС за ответ на план Трампа, а также выразило надежду на то, что это «позитивное развитие событий» приведет к тому, что все стороны возьмут на себя ответственность и обязательство реализовать стратегию.

План Трампа, в частности, включает в себя:

  • прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников»;
  • возвращение заложников, в том числе погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения», а также освобождение сотен палестинских заключенных;
  • члены ХАМАС сдадут свое оружие, получат амнистию;
  • управление в Газе будет осуществлять «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль — «новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа;
  • ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором;
  • Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу и др.

ХАМАС ранее согласился освободить всех живых израильских заложников, передать тела погибших Израилю и управление Газой палестинскому комитету. Решение принято после «тщательного изучения» и уже передано посредникам, о чем заявила группировка.

Замглавы политбюро Муса Абу-Марзук назвал приоритетом группировки прекращение войны и массовых жертв. ХАМАС готов обсуждать освобождение заключенных и вывод израильских войск, однако считает невозможным выполнить условие о передаче заложников в течение 72 часов.

