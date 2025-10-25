 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Рубио заявил, что США не прекратят поддерживать Тайвань ради сделки с КНР

Рубио: США не прекратят поддерживать Тайвань ради торговой сделки с Китаем
Сюжет
Торговая война США

США не откажутся от поддержки Тайваня ради торговой сделки с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Его слова передает Reuters.

«Я не думаю, что вы увидите какую-то торговую сделку, в которой мы заключим какую-то торговую сделку или получим благоприятный режим в торговле в обмен на уход с Тайваня», — сказал он.

Чего ожидать от «одной из самых рискованных» поездок Трампа
Политика
Дональд Трамп

24 октября президент США Дональд Трамп начал турне по Азии, в ходе которого встретится с лидерами ключевых стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

Говоря о возможной встрече с Си, Трамп сообщил, что ожидает хороших результатов. Он сказал, что надеется на заключение сделок, поскольку Китай вряд ли сохранит устойчивость из-за грозящего ему тарифа в 157%. По словам президента США, одной из тем будет обсуждение торговых соглашений, касающихся американских фермеров.

Как пишет Bloomberg, в ходе визита в азиатские страны Трамп также собирается подписать экономические соглашения по критически важным полезным ископаемым с различными партнерами, чтобы тем самым усилить давление на Китай.

Торговая война США и Китая продолжается уже более полугода. В Китае подчеркивали, что если США хотят продолжать борьбу в рамках торговой войны, то и Пекин будет «бороться до конца», а если Вашингтон хочет переговоров, то КНР оставляет двери открытыми.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

