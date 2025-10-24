 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Геленджика и еще двух городов приостановили рейсы

Росавиация: в аэропорту Геленджика и еще двух городов приостановили рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Геленджика, Калуги и Краснодара приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сказал Кореняко.

Ранее прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Волгограда — в 1:46 мск 24 октября. Ограничения вводят в российских аэропортах в связи с угрозой атак беспилотников.

Белгородский губернатор сообщил о массированной атаке дронов
Политика
Белгород

Последний раз аэропорт Геленджика прекращал прием и отправку рейсов утром 22 октября.

Накануне ограничения на полеты действовали в аэропортах Саратова, Тамбова, Оренбурга, Орска, Ярославля, а также в московских Домодедово и Жуковский.

Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 23 окт, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 23 окт, 09:39
