МВД пообещало выдворить мигрантов, участвовавших в драке в Коммунарке
Каждый иностранный гражданин, причастный к массовой драке в ЖК «Прокшино» в Москве, будет наказан в соответствии с законом, заявила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Она заверила, что мигрантов, которых не приговорят к лишению свободы, выдворят из России с последующим запретом на въезд.
«Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке», — написала Волк.
25 октября десятки человек устроили драку с лопатами и палками на территории жилого комплекса в районе Коммунарка. Baza сообщает, что участники стычки — мигранты, есть четверо пострадавших. Полиция задержала 40 человек, их проверяют на причастность к преступлению.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов