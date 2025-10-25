 Перейти к основному контенту
Общество
Полицейские задержали 40 человек из-за массовой драки в Москве

Полицейские задержали 40 человек из-за массовой драки в Москве
Правоохранительные органы задержали 40 человек из-за массовой драки на территории ЖК «Прокшино» в Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Всех доставленных в отдел полиции проверяют на причастность к преступлению.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и палками
Общество

Десятки человек устроили драку с лопатами и палками на территории жилого комплекса в районе Коммунарка. Baza сообщает, что участники стычки — мигранты, есть четверо пострадавших. 

