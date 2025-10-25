Трамп заверил, что не планирует назвать бальный зал своим именем
Сообщения о том, что строящийся бальный зал в Белом доме будет назван в честь президента США Дональда Трампа, не соответствуют действительности, заявил американский политик.
«Я не планирую назвать его в честь себя, это фейковая новость. Наверное, назовем его президентским бальным залом или как-то так. Мы еще толком не думали о названии», — сказал он журналистам 24 сентября перед отлетом в азиатское турне.
Ранее ABC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил, что члены администрации Трампа уже называют зал его именем, а в списке спонсоров проекта, с которым ознакомился телеканал, помещение указано как «Бальный зал президента Дональда Трампа».
О планах строительства бального зала в Белом доме Трамп заявил еще в феврале 2025 года. Работы начались 21 октября.
Постройка будет вмещать около 650 человек, а ее площадь должна составить 8,3 тыс. кв. м. Строительство осуществляется за счет личных средств Трампа и инвестиций частных лиц.
