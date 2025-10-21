 Перейти к основному контенту
Часть Белого Дома снесут ради строительства бального зала

В восточном крыле Белого Дома начали работы по строительству бального зала, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что ради его строительства восточное крыло будет полностью модернизируют.

«Восточное крыло, полностью отделенное от самого Белого дома, будет полностью модернизировано в рамках этого процесса и после завершения строительства будет еще красивее, чем когда-либо!», — написал американский президент.

ABC News написало, что рабочие уже приступили к демонтажу фасада здания и опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс сноса.

О планах построить бальный зал Трамп сообщил еще в феврале. Площадь здания составит около 90 тыс. квадратных футов (около 8,4 тыс. кв. м). По его словам, проект будет профинансирован из собственных средств и инвестиций частных лиц.

В интервью NBC News Трамп отметил, что новый бальный зал позволит отказаться от шатров на южной лужайке Белого дома, которые приходится устанавливать, когда мероприятие превышает вместимость президентской резиденции.

Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House
Как отмечает NBC News, Белый дом неоднократно перестраивался с 1800 года, при этом почти каждая масштабная реконструкция вызывала споры. Так, при Гарри Трумэне здание полностью разобрали и укрепили стальными балками, что вызвало критику за «уничтожение оригинальных интерьеров». Восточное крыло было достроено в 1942 году при администрации Франклина Рузвельта, при этом тогда администрация президента столкнулась с критикой за «расточительство».

Александра Озерова
Дональд Трамп Белый дом США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
