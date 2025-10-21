Часть Белого Дома снесут ради строительства бального зала
В восточном крыле Белого Дома начали работы по строительству бального зала, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что ради его строительства восточное крыло будет полностью модернизируют.
«Восточное крыло, полностью отделенное от самого Белого дома, будет полностью модернизировано в рамках этого процесса и после завершения строительства будет еще красивее, чем когда-либо!», — написал американский президент.
ABC News написало, что рабочие уже приступили к демонтажу фасада здания и опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс сноса.
О планах построить бальный зал Трамп сообщил еще в феврале. Площадь здания составит около 90 тыс. квадратных футов (около 8,4 тыс. кв. м). По его словам, проект будет профинансирован из собственных средств и инвестиций частных лиц.
В интервью NBC News Трамп отметил, что новый бальный зал позволит отказаться от шатров на южной лужайке Белого дома, которые приходится устанавливать, когда мероприятие превышает вместимость президентской резиденции.
Как отмечает NBC News, Белый дом неоднократно перестраивался с 1800 года, при этом почти каждая масштабная реконструкция вызывала споры. Так, при Гарри Трумэне здание полностью разобрали и укрепили стальными балками, что вызвало критику за «уничтожение оригинальных интерьеров». Восточное крыло было достроено в 1942 году при администрации Франклина Рузвельта, при этом тогда администрация президента столкнулась с критикой за «расточительство».
