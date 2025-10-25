Несколько автомобилей разбили в массовой драке мигрантов в Москве
Несколько автомобилей, припаркованных в ЖК «Прокшино» в Москве, разбиты в ходе драки с участием порядка 20 рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Сумма причиненного ущерба устанавливается, уточнил собеседник агентства. По его словам, проверяется часть граждан на причастность к происшествию, их нашли в местном кафе.
Драка произошла днем 25 октября. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что по территории ЖК бегали рабочие с палками и бросались ими друг в друга. На кадрах можно видеть, что у некоторых в руках были лопаты.
Baza сообщает, что участники стычки — мигранты, есть четверо пострадавших. Mash приводит данные о пяти пострадавших, а также поврежденных машинах жителей ЖК.
