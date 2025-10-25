 Перейти к основному контенту
Общество
Несколько автомобилей разбили в массовой драке мигрантов в Москве

Несколько автомобилей разбили в массовой драке мигрантов в Москве
Video

Несколько автомобилей, припаркованных в ЖК «Прокшино» в Москве, разбиты в ходе драки с участием порядка 20 рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сумма причиненного ущерба устанавливается, уточнил собеседник агентства. По его словам, проверяется часть граждан на причастность к происшествию, их нашли в местном кафе.

Глава Бурятии назвал драку учителя и ученика в селе вопиющим случаем
Общество
Алексей Цыденов

Драка произошла днем 25 октября. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что по территории ЖК бегали рабочие с палками и бросались ими друг в друга. На кадрах можно видеть, что у некоторых в руках были лопаты.

Baza сообщает, что участники стычки — мигранты, есть четверо пострадавших. Mash приводит данные о пяти пострадавших, а также поврежденных машинах жителей ЖК. 

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

