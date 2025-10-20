Глава Бурятии назвал драку учителя и ученика в селе вопиющим случаем
С участниками драки в школе в бурятском селе Поселье, в результате которой ученик получил перелом, будет работать комиссия по делам несовершеннолетних, сообщил глава региона Алексей Цыденов в телеграм-канале.
«Вопиющий случай с дракой учителя и ученика. По видео видно, как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. <...> Обязанность ученика — уважать своего учителя», — написал Цыденов.
Он подчеркнул, что уважение ученика к учителю является «основой» образовательного процесса. Разрешением любых возникающих вопросов, по мнению главы Бурятии, должны заниматься исключительно взрослые — родители или сотрудники школы.
Уполномоченная по правам ребенка Бурятии Вероника Штыкина сообщила, что драка между учителем и учеником произошла 17 октября в Посельской СОШ Иволгинского района. В результате ученик получил травму — перелом кости.
«Мы считаем произошедшее абсолютно неприемлемым. Школа — это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», — написала Штыкина.
Она заверила, что находится на связи с родителями и взаимодействует с правоохранительными органами. В образовательном учреждении, где завязалась драка, инициировали ведомственную проверку.
