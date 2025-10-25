Депутат Говырин: перерасчет пенсии за стаж до 1997-го можно сделать по заявлению

Депутат рассказал, как увеличить пенсии за стаж до 1997 года

Алексей Говырин (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Российские пенсионеры, которые начали работать до 1997 года, могут получить перерасчет и увеличение пенсии, но для этого нужно подать специальное заявление. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он пояснил, что пересмотр размера пенсии не происходит автоматически, поскольку данные о трудовом стаже до 1997 года часто отсутствуют в современной системе учета.

«До 1997 года данные о работе вносились не по взносам, а по документам предприятий: приказам, карточкам, табелям. После перехода к страховой системе эти сведения часто не были перенесены. Поэтому перерасчет делается только по заявлению гражданина», — объяснил парламентарий. Для получения перерасчета необходимо обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства с заявлением об учете дополнительных периодов стажа.

К заявлению нужно приложить трудовую книжку и архивные справки, подтверждающие стаж работы до 1997 года. После проверки документов фонд принимает решение о перерасчете пенсии. Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты, что приведет к увеличению ежемесячной выплаты. Размер прибавки зависит от количества подтвержденных лет стажа и уровня заработка за тот период, составляя в среднем от нескольких сотен до 2 тыс. руб. в месяц.

Депутат подчеркнул важность своевременного обращения: «Перерасчет производится с даты подачи заявления, поэтому откладывать обращение невыгодно». Это означает, что пенсионер получит дополнительные деньги только за период после подачи документов, без обратного пересчета за все предыдущие годы.