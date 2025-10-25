 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Депутат рассказал, как увеличить пенсии за стаж до 1997 года

Депутат Говырин: перерасчет пенсии за стаж до 1997-го можно сделать по заявлению
Алексей Говырин
Алексей Говырин (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Российские пенсионеры, которые начали работать до 1997 года, могут получить перерасчет и увеличение пенсии, но для этого нужно подать специальное заявление. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он пояснил, что пересмотр размера пенсии не происходит автоматически, поскольку данные о трудовом стаже до 1997 года часто отсутствуют в современной системе учета.

«До 1997 года данные о работе вносились не по взносам, а по документам предприятий: приказам, карточкам, табелям. После перехода к страховой системе эти сведения часто не были перенесены. Поэтому перерасчет делается только по заявлению гражданина», — объяснил парламентарий. Для получения перерасчета необходимо обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства с заявлением об учете дополнительных периодов стажа.

Средняя пенсия по старости в России превысит 27 тыс. руб. в 2026 году
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

К заявлению нужно приложить трудовую книжку и архивные справки, подтверждающие стаж работы до 1997 года. После проверки документов фонд принимает решение о перерасчете пенсии. Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты, что приведет к увеличению ежемесячной выплаты. Размер прибавки зависит от количества подтвержденных лет стажа и уровня заработка за тот период, составляя в среднем от нескольких сотен до 2 тыс. руб. в месяц.

Депутат подчеркнул важность своевременного обращения: «Перерасчет производится с даты подачи заявления, поэтому откладывать обращение невыгодно». Это означает, что пенсионер получит дополнительные деньги только за период после подачи документов, без обратного пересчета за все предыдущие годы.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Пенсия пенсионные накопления
Материалы по теме
Россиянам рассказали, как пенсионеры получат выплаты под конец года
Общество
В Госдуме выступили за право на досрочную пенсию для отцов-одиночек
Общество
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий в ноябре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Путин назвал «историческим» подписание конвенции ООН по кибербезопасности Политика, 14:09
Мосбиржа обсудит увеличение продолжительности торгов выходного дня Инвестиции, 13:54
В Красноярском крае 10-летнего помощника пастуха загрызли собаки Общество, 13:50
Reuters узнал о подготовке США новых санкций против России Политика, 13:47
Фон дер Ляйен заявила, что Россия понимает только язык давления Политика, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и палками Общество, 13:15
Депутат рассказал, как увеличить пенсии за стаж до 1997 года Общество, 13:13
Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине Политика, 13:02
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Павел Дуров приедет в Дубай и выступит на Blockchain Life 2025 Крипто, 12:51
В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня» Общество, 12:41
В аэропорту Ухты ограничили взлет и посадку самолетов Общество, 12:35