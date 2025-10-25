В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»

Российские специалисты разработали комплекс сценариев применения специального FPV-дрона «Судного дня», предназначенного для работы в условиях радиационного заражения после возможного ядерного конфликта. Об этом ТАСС сообщает генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Дрон является частью более крупной системы мониторинга радиационной обстановки «Хруст», предназначенной для оценки уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов.

«Вопреки стереотипам, обмен ядерными ударами не приведет к мгновенной гибели сразу всех. Как раз наоборот, большинство на планете вряд ли заметит, что где-то кто-то применил ядерное оружие. Сразу не заметит», — рассказал Кузякин.

Он пояснил, что радиоактивная пыль и пепел в течение недель при таком развитии событий будут разнесены по планете.

Время полета дрона составляет до 20 минут, а дальность работы варьируется от 500 метров в зонах сплошного радиационного заражения до 2 километров в зонах с переменным уровнем заражения. Важной особенностью является возможность работы системы из движущейся бронированной техники.

Особую важность система приобретает в первые часы после ядерных взрывов, когда уровень радиации остается чрезвычайно высоким, но именно в это время необходимо проводить спасательные операции.

«Это время, когда необходимо заниматься эвакуацией раненых, созданием пунктов временного пребывания, определять маршруты движения техники и людей. При этом кругом пожары и завалы, и непонятно, где можно находится, а где нет. Картина заражения неравномерна, и она будет меняться очень быстро. На этом этапе нужны быстрые и мобильные инструменты дистанционного зондирования», — пояснил Кузякин.

Кузякин особо подчеркнул, что если поверхностное радиоактивное загрязнение еще можно устранить путем дезактивации или утилизации одежды, то при попадании радиации внутрь организма она представляет прямую угрозу жизни человека. Поэтому получение оперативной информации о уровнях радиации и зонах заражения в первые часы после ударов становится вопросом первостепенной важности.

Именно для работы в таких экстремальных условиях и были разработаны специальные сценарии применения дрона «Судного дня». Система была модифицирована для работы из бронированной герметичной техники и автомобилей, что позволяет оператору управлять дроном без необходимости выхода наружу. «Пилоту не нужно выходить на улицу, он может работать без остановки техники, например сопровождая группы эвакуации», — уточнил генконструктор.