Политика⁠,
0

Песков заявил, что Путин «даже жалкого» лидера не называл таковым

Владимир Путин и&nbsp;Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин всегда уважительно относился к коллегам и даже самого жалкого главу государства никогда не называл таковым, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путина он назвал «непревзойденным авторитетом» в вопросе правил приличия.

«Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — отметил Песков.

Путин хоть и «не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств», добавил пресс-секретарь.

Дмитриев заявил о попытках Европы не допустить диалог Путина и Трампа
Политика
Кирилл Дмитриев во время пресс-подхода в Нью-Йорке, США

В мае Путин заявил, что Россия с уважением относится к национальным интересам Соединенных Штатов, исходя из того что и к ней будут относиться так же.

«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — отметил президент.

Путин в июне также заявил о «большом уважении» к американскому коллеге Дональду Трампу за его мужество.

Бывший президент США Джо Байден неоднократно допускал оскорбительные высказывания в адрес Путина.

В марте 2021 года Байден назвал Путина убийцей. Президент России в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей все равно что смотреть в зеркало. «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается — тот так и называется», — заявил тогда Путин.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

