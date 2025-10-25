Песков заявил, что Путин «даже жалкого» лидера не называл таковым
Президент России Владимир Путин всегда уважительно относился к коллегам и даже самого жалкого главу государства никогда не называл таковым, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путина он назвал «непревзойденным авторитетом» в вопросе правил приличия.
«Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — отметил Песков.
Путин хоть и «не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств», добавил пресс-секретарь.
В мае Путин заявил, что Россия с уважением относится к национальным интересам Соединенных Штатов, исходя из того что и к ней будут относиться так же.
«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — отметил президент.
Путин в июне также заявил о «большом уважении» к американскому коллеге Дональду Трампу за его мужество.
Бывший президент США Джо Байден неоднократно допускал оскорбительные высказывания в адрес Путина.
В марте 2021 года Байден назвал Путина убийцей. Президент России в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей все равно что смотреть в зеркало. «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается — тот так и называется», — заявил тогда Путин.
