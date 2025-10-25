В Сочи на месте взрыва газа ввели режим локальной чрезвычайной ситуации

В Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме на улице Тимирязева, где ночью произошел взрыв газа. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин по итогам выездного совещания на месте происшествия.

По словам градоначальника, в здании сейчас проводятся поквартирные обходы. Для пострадавших жильцов уже подготовлены пункты временного размещения и организован транспорт. На данный момент временное жилье предоставлено 28 жителям дома, среди которых семеро детей. Мэр уточнил, что право собственности на помещения жители получили еще в 2012 году по решению суда.

«Основная задача — оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее — определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации», — написал Прошунин.

В результате ночного взрыва в жилом доме погиб один человек, еще трое получили ранения. Погибший — мужчина 75 лет. «Женщина 38 лет и мужчина 45–50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован», — говорится в сообщении оперштаба региона.

Возникший пожар на площади 15 кв. м был оперативно ликвидирован пожарными расчетами.