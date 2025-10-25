 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Сочи на месте взрыва газа ввели режим локальной чрезвычайной ситуации

В Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме на улице Тимирязева, где ночью произошел взрыв газа. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин по итогам выездного совещания на месте происшествия.

По словам градоначальника, в здании сейчас проводятся поквартирные обходы. Для пострадавших жильцов уже подготовлены пункты временного размещения и организован транспорт. На данный момент временное жилье предоставлено 28 жителям дома, среди которых семеро детей. Мэр уточнил, что право собственности на помещения жители получили еще в 2012 году по решению суда.

СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи
Общество

«Основная задача — оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее — определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации», — написал Прошунин.

В результате ночного взрыва в жилом доме погиб один человек, еще трое получили ранения. Погибший — мужчина 75 лет. «Женщина 38 лет и мужчина 45–50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован», — говорится в сообщении оперштаба региона.

Возникший пожар на площади 15 кв. м был оперативно ликвидирован пожарными расчетами.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Сочи взрыв газ
Материалы по теме
На заводе крупнейшего производителя соды в России произошел взрыв газа
Общество
Взрыв газа в жилом доме в Ершове повредил несущие стены и перекрытия
Общество
В Курске произошел взрыв газа в жилом доме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Путин поздравил Токаева с Днем республики Политика, 11:02
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Спасатель заявил, что семья Усольцевых могла добровольно уйти в тайгу Общество, 10:57
Глава Генштаба прибыл на фронт в район Покровска Политика, 10:56
Стареем по-своему: что такое российский тип старения и как с ним боротьсяПодписка на РБК, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Вильфанд сообщил о «сентябрьской» погоде на октябрьских выходных в Москве Общество, 10:37
Times рассказала о Лениных, Сталиных и укреплении позиций России в Индии Политика, 10:34
Мозг покупает первым: зачем бизнесу нейродизайнПодписка на РБК, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для «еретического» вещания на СССР Политика, 10:20
Еда — новый люкс: как продукты питания превращаются в маркер статусаПодписка на РБК, 10:19
В Сочи на месте взрыва газа ввели режим локальной чрезвычайной ситуации Общество, 10:18