Белгород подвергся массированной атаке дронов
Белгород подвергся массированной атаке дронов, две женщины пострадали, сообщает мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
«Сегодня Белгород вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотников, — написал он в телеграм-канале.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, были повреждены четыре автомобиля, еще на одной машине начался пожар. Кроме того, повреждения получили две квартиры в многоэтажном доме, а также коммерческий объект.
Гладков отметил, что пожар в автомобиле потушили. Он также рассказал об атаках БПЛА в других местах региона, например, в поселке Ракитное, где дрон атаковал фуру, в результате чего та загорелась.
По его словам, помимо двух пострадавших в Белгороде женщин, в больницу за помощью обратилась раненая во время атаки на поселок Октябрьский утром 24 октября.
