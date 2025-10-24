Фото: v_v_demidov / Telegram

Белгород подвергся массированной атаке дронов, две женщины пострадали, сообщает мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

«Сегодня Белгород вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотников, — написал он в телеграм-канале.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, были повреждены четыре автомобиля, еще на одной машине начался пожар. Кроме того, повреждения получили две квартиры в многоэтажном доме, а также коммерческий объект.

Гладков отметил, что пожар в автомобиле потушили. Он также рассказал об атаках БПЛА в других местах региона, например, в поселке Ракитное, где дрон атаковал фуру, в результате чего та загорелась.

По его словам, помимо двух пострадавших в Белгороде женщин, в больницу за помощью обратилась раненая во время атаки на поселок Октябрьский утром 24 октября.