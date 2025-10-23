 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Появились кадры бегства грабителей из Лувра

Появились кадры бегства грабителей из Лувра
Совершившие ограбление Лувра 19 октября злоумышленники использовали для проникновения в музей и бегства грузовик с подъемником. Появились кадры, как преступники спускаются с краденым, используя это оборудование.

AFP сообщало, что грузовик, который использовали грабители, был немецкой марки Boecker, машина была в угоне. Факт использования своего товара в преступлении производитель воспринял с долей юмора и опубликовал в соцсетях рекламный пост со снимком грузовика, сделанный после ограбления Лувра.

По данным парижской прокуратуры, были похищены:

  • ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона;
  • три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;
  • четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

