Появились кадры бегства грабителей из Лувра

Video

Совершившие ограбление Лувра 19 октября злоумышленники использовали для проникновения в музей и бегства грузовик с подъемником. Появились кадры, как преступники спускаются с краденым, используя это оборудование.

AFP сообщало, что грузовик, который использовали грабители, был немецкой марки Boecker, машина была в угоне. Факт использования своего товара в преступлении производитель воспринял с долей юмора и опубликовал в соцсетях рекламный пост со снимком грузовика, сделанный после ограбления Лувра.

По данным парижской прокуратуры, были похищены:

ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона;

три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;

четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.