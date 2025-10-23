Появились кадры бегства грабителей из Лувра
Совершившие ограбление Лувра 19 октября злоумышленники использовали для проникновения в музей и бегства грузовик с подъемником. Появились кадры, как преступники спускаются с краденым, используя это оборудование.
AFP сообщало, что грузовик, который использовали грабители, был немецкой марки Boecker, машина была в угоне. Факт использования своего товара в преступлении производитель воспринял с долей юмора и опубликовал в соцсетях рекламный пост со снимком грузовика, сделанный после ограбления Лувра.
По данным парижской прокуратуры, были похищены:
- ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона;
- три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;
- четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.
