«ВКонтакте» вновь стала доступна в Белоруссии после блокировки
Социальная сеть «ВКонтакте» работает на территории Белоруссии в «штатном режиме», сообщила в РБК пресс-служба компании VK.
«ВКонтакте» и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме», — уведомила пресс-служба VK.
News.by со ссылкой на данные сайта белорусского регулятора БелГИЭ сообщил, что доступ к соцсети постепенно восстанавливается на территории страны.
Ранее 24 октября News.by со ссылкой на БелГИЭ сообщил о блокировке «ВКонтакте» в Белоруссии. В сообщении регулятора говорилось, что блокировку произвели «на основании представления Комитета государственной безопасности». При попытке зайти в десктоп-версию vk.com пользователи видели баннер, который уведомлял, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации республики.
После сообщения о блокировке соцсети VK рассказала, что работает над восстановлением доступа ко «ВКонтакте» для жителей Белоруссии.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов