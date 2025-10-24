 Перейти к основному контенту
«ВКонтакте» вновь стала доступна в Белоруссии после блокировки

VK: социальная сеть «ВКонтакте» работает в Белоруссии в штатном режиме
Социальная сеть «ВКонтакте» работает на территории Белоруссии в «штатном режиме», сообщила в РБК пресс-служба компании VK.

«ВКонтакте» и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме», — уведомила пресс-служба VK.

News.by со ссылкой на данные сайта белорусского регулятора БелГИЭ сообщил, что доступ к соцсети постепенно восстанавливается на территории страны.

«ВКонтакте» сообщила о работе над разблокировкой соцсети в Белоруссии
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее 24 октября News.by со ссылкой на БелГИЭ сообщил о блокировке «ВКонтакте» в Белоруссии. В сообщении регулятора говорилось, что блокировку произвели «на основании представления Комитета государственной безопасности». При попытке зайти в десктоп-версию vk.com пользователи видели баннер, который уведомлял, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации республики.

После сообщения о блокировке соцсети VK рассказала, что работает над восстановлением доступа ко «ВКонтакте» для жителей Белоруссии.

