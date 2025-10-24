В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Белоруссии заблокирована социальная сеть «ВКонтакте», передает News.by со ссылкой на сообщение инспекции Белоруссии по электросвязи (БелГИЭ), подведомственной Министерству связи и информатизации.

«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна», — говорится в сообщении.

Информацию о том, что сайт «ВКонтакте» не загружается с домашнего Интернета, подтвердили РБК двое жителей Минска. О том, что «ВКонтакте» не работает при подключении через домашний Wi-Fi, сообщил РБК и житель Минской области, при этом, по его словам, через мобильную сеть сайт работает нормально.

В пресс-службе «ВКонтакте» РБК сообщили, что изучают ситуацию.

«[Компания] делает всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее», — добавили там.

РБК направил запрос в Министерство информации Республики Беларусь, и Роскомнадзор.

Материал дополняется