В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
В Белоруссии заблокирована социальная сеть «ВКонтакте», передает News.by со ссылкой на сообщение инспекции Белоруссии по электросвязи (БелГИЭ), подведомственной Министерству связи и информатизации.
«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна», — говорится в сообщении.
Информацию о том, что сайт «ВКонтакте» не загружается с домашнего Интернета, подтвердили РБК двое жителей Минска. О том, что «ВКонтакте» не работает при подключении через домашний Wi-Fi, сообщил РБК и житель Минской области, при этом, по его словам, через мобильную сеть сайт работает нормально.
В пресс-службе «ВКонтакте» РБК сообщили, что изучают ситуацию.
«[Компания] делает всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее», — добавили там.
РБК направил запрос в Министерство информации Республики Беларусь, и Роскомнадзор.
Материал дополняется
