 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«ВКонтакте» сообщила о работе над разблокировкой соцсети в Белоруссии

VK VKCO ₽260,5 -1,25% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

VK уже начала принимать все нужные меры, чтобы социальная сеть «ВКонтакте» стала доступна для пользователей в Белоруссии, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее», — отметили в пресс-службе.

В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

О блокировке «ВКонтакте» в Белоруссии вечером 24 октября сообщил News.by со ссылкой на сообщение инспекции Белоруссии по электросвязи (БелГИЭ), подведомственной Министерству связи и информатизации. При попытке попасть на сайт vk.com с десктопной версии появлялся баннер с текстом: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Информацию о том, что сайт «ВКонтакте» не загружается с домашнего интернета, подтвердили РБК два жителя Минска.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Компании
Яна Баширова Яна Баширова, Софья Полковникова
ВКонтакте Белоруссия соцсеть
ООО "ВК"
Материалы по теме
В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
Технологии и медиа
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Технологии и медиа
Рыбников рассказал, когда его песни вернутся во «ВКонтакте» и «Яндексе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Суд арестовал экс-мэра Ростова-на-Дону по делу о превышении полномочий Общество, 22:55
В аэропорту Калуги приостановили полеты Политика, 22:45
«ВКонтакте» сообщила о работе над разблокировкой соцсети в Белоруссии Общество, 22:37
МИД сообщил об эвакуации из сектора Газа группы россиян с родственниками Политика, 22:33
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Лукашенко призвал навести порядок и передать молодежи власть Политика, 22:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
США ввели санкции против президента Колумбии Политика, 22:04
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
Власти Красногорска рассказали, когда начнутся выплаты после атаки дрона Политика, 21:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Жителя Крыма задержали за призывы применять насилие к русским Общество, 21:39