«ВКонтакте» сообщила о работе над разблокировкой соцсети в Белоруссии

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

VK уже начала принимать все нужные меры, чтобы социальная сеть «ВКонтакте» стала доступна для пользователей в Белоруссии, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее», — отметили в пресс-службе.

О блокировке «ВКонтакте» в Белоруссии вечером 24 октября сообщил News.by со ссылкой на сообщение инспекции Белоруссии по электросвязи (БелГИЭ), подведомственной Министерству связи и информатизации. При попытке попасть на сайт vk.com с десктопной версии появлялся баннер с текстом: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Информацию о том, что сайт «ВКонтакте» не загружается с домашнего интернета, подтвердили РБК два жителя Минска.