С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко призвал навести порядок и передать молодежи власть

Александр Лукашенко на совещании&nbsp;о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота
Александр Лукашенко на совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости передать власть молодежи, но сначала все уладить. Видео с его выступления на совещании в Витебске публикует телеграм-канал «Пул Первого».

«Мы должны навести порядок и молодежи передать бразды правления», — сказал Лукашенко.

На совещании Лукашенко отметил, что в Витебской области, в том числе, только в половине районов завершена программа «Один район — один проект», существует перекос в жилищной политике. Он призвал сделать внятный план реального возрождения региона, передает БелТА.

Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины
Политика
Александр Лукашенко

Лукашенко и ранее заявлял о необходимости передать власть новому поколению. Так, в августе 2021 года глава белорусского государства заявил, что молодежь должна получить возможность управлять страной, а приводить к власти новых политиков нужно под контролем старших, «чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы».

В январе 2025 года Лукашенко в седьмой раз переизбрался президентом Белоруссии.

Персоны
Софья Полковникова
Александр Лукашенко молодежь Белоруссия
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
