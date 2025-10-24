Лукашенко призвал навести порядок и передать молодежи власть

Александр Лукашенко на совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости передать власть молодежи, но сначала все уладить. Видео с его выступления на совещании в Витебске публикует телеграм-канал «Пул Первого».

«Мы должны навести порядок и молодежи передать бразды правления», — сказал Лукашенко.

На совещании Лукашенко отметил, что в Витебской области, в том числе, только в половине районов завершена программа «Один район — один проект», существует перекос в жилищной политике. Он призвал сделать внятный план реального возрождения региона, передает БелТА.

Лукашенко и ранее заявлял о необходимости передать власть новому поколению. Так, в августе 2021 года глава белорусского государства заявил, что молодежь должна получить возможность управлять страной, а приводить к власти новых политиков нужно под контролем старших, «чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы».

В январе 2025 года Лукашенко в седьмой раз переизбрался президентом Белоруссии.