БПЛА «Молния»: что известно о новом ударном дроне

Оператор БПЛА самолётного типа «Молния-2» 1-й инженерной бригады батальона специального минирования «Феникс» в Курской области (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Содержание:

Что такое БПЛА «Молния»

БПЛА «Молния» — это российский ударный беспилотник самолетного типа, предназначенный для поражения наземных целей с использованием боевой части. Он относится к классу барражирующих боеприпасов, это означает его одноразовое использование. Дрон запускают с помощью катапульты, им управляет оператор с помощью пульта и очков FPV (first-person-view). Конструкция аппарата достаточно проста (две алюминиевые трубы и два крыла с мониторами), что делает его доступным для массового применения.

Две версии: «Молния-1» против «Молнии-2»

На осень 2025 года разработаны две основные модификации БПЛА «Молния» — «Молния-1» и «Молния-2». Они различаются по конструкции, характеристикам и возможностям.

FPV-дрон «Молния» во время работы разведчиков на Запорожском направлении (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

«Молния-1»: базовый вариант

Размах крыла: около 1,2 м

Масса: 10 кг

Полезная нагрузка: 3–5 кг

Дальность полета: 30 км

Скорость: 80 км/ч

Время работы: 40 мин.

Цена: $300

Программное обеспечение беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает преодолевать радиопомехи, рассказали в Минобороны России в июле 2024 года.

«Молния-2»: улучшенная версия

Размах крыла: около 1,5 м

Масса: 10 кг

Полезная нагрузка: 6 кг

Дальность полета: 60 км

Скорость: 80 км/ч

Время работы: 40 мин.

Цена: до $5 тыс.

Устойчивость: улучшенная защита от РЭБ и более высокая маневренность

Военнослужащий расчета ударного БПЛА «Молния» группировки войск «Центр» готовит беспилотник к запуску на Красноармейском направлении (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

«Молния-2» обладает повышенными дальностью полета и грузоподъемностью, а также несложным управлением, что делает его простым и массовым в использовании, рассказали в феврале 2025 года в Минобороны России. Беспилотник можно комплектовать под конкретные боевые задачи разными типами боеприпасов, отметили в ведомстве.

Тактика применения и противодействие

Низкая стоимость и массовость позволяет применять «Молнию» в большом количестве, перегружая системы противовоздушной обороны (ПВО) противника. Дрон способен наносить удары по тыловым объектам на тактической глубине, таким как командные пункты, артиллерийские установки и бронетехника. Однако из-за относительно низкой скорости и использования стандартных частот «Молния» подвержена воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сравнение с БПЛА «Ланцет»

Как рассказали в Минобороны России в 2024 году, беспилотник «Молния-2» по характеристикам сравним с дроном «Ланцет», однако является более дешевым и простым в эксплуатации.

Характеристики «Ланцет» «Молния-2» Время работы до 40 мин. до 40 мин. Дальность действия до 40 км до 60 км Полезная нагрузка до 3 кг до 6 кг Стоимость $50 тыс. $5 тыс.

Замглавы украинского МВД Антон Геращенко в 2023 году назвал дрон «Ланцет» самым опасным для армии Украины.

Выводы о БПЛА «Молния»