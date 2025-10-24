БПЛА «Молния»: что известно о новом ударном дроне
Содержание:
- Что такое БПЛА «Молния»
- Две версии: «Молния-1» против «Молнии-2»
- Тактика применения и противодействие
- Сравнение с БПЛА «Ланцет»
- Выводы о БПЛА «Молния»
Что такое БПЛА «Молния»
БПЛА «Молния» — это российский ударный беспилотник самолетного типа, предназначенный для поражения наземных целей с использованием боевой части. Он относится к классу барражирующих боеприпасов, это означает его одноразовое использование. Дрон запускают с помощью катапульты, им управляет оператор с помощью пульта и очков FPV (first-person-view). Конструкция аппарата достаточно проста (две алюминиевые трубы и два крыла с мониторами), что делает его доступным для массового применения.
Две версии: «Молния-1» против «Молнии-2»
На осень 2025 года разработаны две основные модификации БПЛА «Молния» — «Молния-1» и «Молния-2». Они различаются по конструкции, характеристикам и возможностям.
«Молния-1»: базовый вариант
-
Размах крыла: около 1,2 м
-
Масса: 10 кг
-
Полезная нагрузка: 3–5 кг
-
Дальность полета: 30 км
-
Скорость: 80 км/ч
-
Время работы: 40 мин.
-
Цена: $300
Программное обеспечение беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает преодолевать радиопомехи, рассказали в Минобороны России в июле 2024 года.
«Молния-2»: улучшенная версия
-
Размах крыла: около 1,5 м
-
Масса: 10 кг
-
Полезная нагрузка: 6 кг
-
Дальность полета: 60 км
-
Скорость: 80 км/ч
-
Время работы: 40 мин.
-
Цена: до $5 тыс.
-
Устойчивость: улучшенная защита от РЭБ и более высокая маневренность
«Молния-2» обладает повышенными дальностью полета и грузоподъемностью, а также несложным управлением, что делает его простым и массовым в использовании, рассказали в феврале 2025 года в Минобороны России. Беспилотник можно комплектовать под конкретные боевые задачи разными типами боеприпасов, отметили в ведомстве.
Тактика применения и противодействие
Низкая стоимость и массовость позволяет применять «Молнию» в большом количестве, перегружая системы противовоздушной обороны (ПВО) противника. Дрон способен наносить удары по тыловым объектам на тактической глубине, таким как командные пункты, артиллерийские установки и бронетехника. Однако из-за относительно низкой скорости и использования стандартных частот «Молния» подвержена воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Сравнение с БПЛА «Ланцет»
Как рассказали в Минобороны России в 2024 году, беспилотник «Молния-2» по характеристикам сравним с дроном «Ланцет», однако является более дешевым и простым в эксплуатации.
|Характеристики
|«Ланцет»
|«Молния-2»
|Время работы
|до 40 мин.
|до 40 мин.
|
|Дальность действия
|до 40 км
|до 60 км
|
|Полезная нагрузка
|до 3 кг
|до 6 кг
|
|Стоимость
|$50 тыс.
|$5 тыс.
|
Замглавы украинского МВД Антон Геращенко в 2023 году назвал дрон «Ланцет» самым опасным для армии Украины.
Выводы о БПЛА «Молния»
-
Простота конструкции: дрон имеет минималистичный дизайн, что снижает стоимость и упрощает производство.
-
Массовость применения: благодаря низкой цене возможно использование «Молнии» в большом количестве, создавая давление на противника.
-
Уязвимость: несмотря на свою эффективность, дрон подвержен воздействию РЭБ.
-
Развитие модификаций: БПЛА «Молния-2» по характеристикам представляет собой улучшенную версию с повышенной дальностью полета и устойчивостью к РЭБ.
