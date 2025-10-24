Мордашов ответил на вопрос про совесть в бизнесе и объяснил свой успех

Мордашов заявил, что не совершал в бизнесе «мегаподлостей», а также не брался за дела, требующие в итоге жестких компромиссов. Чтобы жить хорошо, «свинств всяких не делайте» и «не оправдывайте себя», посоветовал бизнесмен

Алексей Мордашов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (состояние его семьи Forbes оценивает в $28,6 млрд) заявил, что никогда не делал жесткого выбора, когда нужно было в бизнесе совершить «мегаподлость» ради денег. Об этом он сказал студентам на полях конференции Высшей школы менеджмента (ВШМ) СПбГУ «Менеджмент будущего», передает корреспондент РБК.

Бизнесмена спросили, как часто перед ним вставал выбор, когда нужно сделать что-то в пользу бизнеса, но в ущерб совести. «Такого не было в жизни никогда», — ответил Мордашов.

В то же время он отметил, что не «белоснежный ангел какой-то» и живет «в реальном мире». «Но, знаете, я никогда не чувствовал, что я делаю что-то супермегапротивное, что требует для меня компромисса с совестью. Да, я иногда играл по правилам и до сих пор играю. Но я не совершаю для этого какого-то насилия над собой, не думая о своих принципах», — объяснил он.

По словам Мордашова, если он видел перспективу жестких компромиссов, то сразу отказывался работать в том или ином направлении. «[Моя успешность] в том, чтобы развивать бизнес, делать успешными людей, повышать клиентоцентричность, человекоцентричность. Я думаю, что правильный бизнес только так и может себя вести. Он все равно остается этичным», — объясняет бизнесмен.

Как сказал предприниматель, чтобы потом жить хорошо, «свинств всяких не делайте» и «не оправдывайте себя». Он также упомянул, что условия в девяностых были сложнее.

«В девяностые годы выборы были иногда пожестче. И я, вы знаете, все как-то в кино убегал всегда. Знаю, что там люди звонят, я трубку не беру. На ужин приглашают, письмо пришло — а я не беру. Дурака валяю, да? И в кино. И как-то мне повезло. Поэтому вот так», — заключил он.

В июле «Северсталь» выпустила книгу «Короткий ответ — да», в которой описан карьерный путь Мордашова. В конце 1980-х — начале 1990-х Мордашов пришел на Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, сейчас — ключевой актив «Северстали») молодым специалистом, а после стал одним из ключевых участников приватизации и перестройки управления предприятием. В книге Мордашов вспоминает, как построил бизнес без мата, махорки и воровства.