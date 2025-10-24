Германия объявила демарш Китаю из-за паузы в поставках чипов

Берлин направил дипломатическую ноту Китаю после введения блокировки экспорта микрочипов в Европу. Из-за ограничений немецкая промышленность, включая автопром, столкнулась с серьезными перебоями в поставках нужных компонентов

Фото: Shutterstock

Германия направила дипломатическую ноту Пекину из-за запрета на экспорт микрочипов из Китая в Европу, пишет Bild. Из-за введенной блокировки немецкая промышленность столкнулась с серьезными перебоями в поставках компонентов, необходимых для автопрома и электроники.

«Мы сильно пострадали от дефицита чипов, поскольку немецкая экономика зависит от них, и направили демарш министру торговли Китая», — сказала федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе.

Берлин требует «скорейшей деэскалации» и возобновления экспорта чипов, но ситуация еще не решена.

При этом Германия сфокусирована на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Райхе планирует продолжить наполнение так называемого Фонда энергетической поддержки Украины, который составляет €390 млн, Берлин планирует добавить туда еще €60 млн.

В октябре Пекин запретил Nexperia, голландскому производителю чипов, принадлежащему китайской Wingtech Technology Co., экспортировать продукцию, произведенную на его китайских заводах. Этот шаг был предпринят, после того как правительство Нидерландов национализировало компанию в соответствии с чрезвычайными законами, призванными защитить стратегическое производство.

Ожидается, что последствия выйдут за пределы Европы, при этом американские автопроизводители также будут подвержены риску, пишет Bloomberg.

До этого Китай в октябре ввел масштабные экспортные ограничения на редкоземельные металлы и продукцию, содержащую их элементы, сославшись на необходимость «защиты национальной безопасности и интересов страны».

Под ограничения, в частности, попали пять редкоземельных металлов — гольмий, европий, иттербий, тулий, эрбий, а также некоторые литий-ионные аккумуляторы, графитовые аноды и синтетические алмазы и некоторое оборудование для производства этих материалов.

Теперь зарубежным экспортерам товаров, в которых есть даже следы некоторых редкоземельных металлов китайского производства, потребуется экспортная лицензия.

Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 химических элементов, которые играют ключевую роль в ряде отраслей — от электроники до энергетики. На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов.