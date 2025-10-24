 Перейти к основному контенту
Политика
0

Лукашенко «стало плохо вообще» от отчетов витебских чиновников

Лукашенко заявил, что ему стало плохо от ситуации с падежом скота под Витебском
Александр Лукашенко на совещании&nbsp;о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота
Александр Лукашенко на совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебске заявил, что ему стало плохо от ситуации в регионе. Ролик опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Он отреагировал на представленную ему статистику области словами «она печальная, она хуже, чем где-либо». Речь, в частности, идет о цифрах падежа скота. По его словам, этот показатель вырос на 140% по сравнению с данными прошлого года.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — сказал белорусский лидер.

Он назвал себя «эмоциональным и восприимчивым человеком», который хотел бы работать по-хорошему. Но с такими результатами работы чиновников это невозможно, заключил он.

Лукашенко заявил об историческом максимуме гибели скота в Белоруссии
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

В июне Лукашенко заявил, что ситуация с падежом скота в Белоруссии должна быть исправлена, иначе страна может столкнуться с дефицитом продовольствия. Месяцем ранее он назвал уровень гибель скота в республике рекордным. «Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», — отмечал президент Белоруссии.

Лукашенко также выразил возмущение тем, что ветеринарные врачи вместо того, чтобы лечить скот, обсуждали, как скрыть его падеж. Лидер Белоруссии призвал привлекать к уголовной ответственности виновных в сокрытии подобных случаев.

Руководитель Комитета государственного контроля республики Василий Герасимов отчитывался Лукашенко, что больше половины погибших животных — телята до шести месяцев, еще треть — коровы. Причины в основном связаны с нарушениями технологий кормления (около 53%) и содержания животных (около 45,3%). В 2024 году падеж составил около 147,9 тыс. голов, это примерно на 19% больше, чем в 2023-м.

