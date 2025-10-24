Лукашенко «стало плохо вообще» от отчетов витебских чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебске заявил, что ему стало плохо от ситуации в регионе. Ролик опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Он отреагировал на представленную ему статистику области словами «она печальная, она хуже, чем где-либо». Речь, в частности, идет о цифрах падежа скота. По его словам, этот показатель вырос на 140% по сравнению с данными прошлого года.
«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — сказал белорусский лидер.
Он назвал себя «эмоциональным и восприимчивым человеком», который хотел бы работать по-хорошему. Но с такими результатами работы чиновников это невозможно, заключил он.
В июне Лукашенко заявил, что ситуация с падежом скота в Белоруссии должна быть исправлена, иначе страна может столкнуться с дефицитом продовольствия. Месяцем ранее он назвал уровень гибель скота в республике рекордным. «Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», — отмечал президент Белоруссии.
Лукашенко также выразил возмущение тем, что ветеринарные врачи вместо того, чтобы лечить скот, обсуждали, как скрыть его падеж. Лидер Белоруссии призвал привлекать к уголовной ответственности виновных в сокрытии подобных случаев.
Руководитель Комитета государственного контроля республики Василий Герасимов отчитывался Лукашенко, что больше половины погибших животных — телята до шести месяцев, еще треть — коровы. Причины в основном связаны с нарушениями технологий кормления (около 53%) и содержания животных (около 45,3%). В 2024 году падеж составил около 147,9 тыс. голов, это примерно на 19% больше, чем в 2023-м.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов