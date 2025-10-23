 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22%

Сюжет
Новые законы в России

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об увеличении с 2026 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% при сохранении льготной ставки 10% на социально значимые товары, следует из публикации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект сохраняет льготную ставку НДС на социально значимые товары, в частности, на некоторые овощи и фрукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия, сахар-песок, сливочное масло, мясо и другие. Также к числу социально-значимых товаров относятся лекарства, продукция для медицины и детей, издания периодической печати, книги и племенные сельскохозяйственные животные.

Согласно законопроекту, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026-2028 годах на 4,423 трлн рублей: в 2026 году — 1,187 трлн руб., в 2027-м — 1,559 трлн руб., а в 2028-м — 1,677 трлн руб.

Силуанов оценил влияние повышения НДС на рост инфляции
Экономика
Антон Силуанов

О планах повышения НДС до 22% в 2026 году Минфин сообщил в конце сентября. Согласна материалам ведомства, дополнительные поступления в бюджет благодаря росту ставки НДС будут направлены на обеспечение обороны и безопасности страны.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, повышение НДС внесет определенность в бюджетную политику и является лучшим вариантом, чем повышение дефицита бюджета, так как в этом случае Банку России пришлось бы повышать прогноз ключевой ставки на 2026 год.

Президент Владимир Путин отметил, что повышение НДС до 22% отразится на экономике и создаст условия для ее дальнейшего развития.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Госдума НДС повышение налогов налоги
