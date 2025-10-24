Набиуллина раскрыла, между какими вариантами ключевой ставки выбирал ЦБ

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Центробанк на заседании по ключевой ставке рассматривал варианты сохранения 17% или снижения либо до 16,5%, либо до 16%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В пятницу 24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ставку на 50 б.п. до 16,50%. По словам Набиуллиной, основные различия в позициях у экспертов сводились «к оценке устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от разовых проинфляционных факторов». Те, кто выступал за более резкое снижение, аргументировали, что охлаждение спроса сравнительно быстро будет двигать устойчивую инфляцию к целевому уровню и что влияние проинфляционных разовых факторов на инфляционные ожидания не будет очень значительным.

Те же, кто отстаивал сохранение текущего показателя, считают, что устойчивый рост цен еще не опустился к 4% и, возможно, пока остается ближе к 6%.

Снижение ставки 24 октября стало четвертым подряд. Так, в июне ЦБ снизил показатель с исторического максимума в 21% до 20%. Затем в июле и сентябре регулятор снизил ставку сначала на 200 б.п., а затем на 100 б.п.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в итоговом пресс-релизе октябрьского заседания.

Вместе с тем, ЦБ подчеркнул, что будет придерживаться жесткости «денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели». Так, в базовом сценарии подход в том числе «предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики».

Кроме того, ЦБ ухудшил прогноз инфляции. По актуальным данным в 2026-м годовая инфляция должна снизиться до 4,0–5,0%, хотя ранее регулятор прогнозировал прирост цен не более 4%. В пресс-релизе говорится, что последующие решения по ключевой ставке ЦБ будет приниматься «в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий».