В Якутии депутат спросил о штрафе за совет жене не рожать шестого

Video

В Якутии во время обсуждения регионального закона о запрете склонения к аборту депутат задался вопросом, получит ли он штраф, если будет советовать жене не рожать еще. Это произошло в ходе обсуждения будущего закона в парламенте Якутии (Ил Тумэн) перед голосованием в первом чтении. Трансляция заседания велась на странице парламента в Rutube.

Депутат Василий Николаев рассказал собравшимся, что на днях в его семье появился пятый ребенок. Однако он теперь не знает, как быть, если супруга захочет родить еще одного.

«Если жена решит в шестой раз забеременеть, потом я скажу, что, ну, может, не надо. Штраф будет, да?» — спросил депутат одного из авторов законопроекта, Ивана Луцкана.

Луцкан не стал этого отрицать.

«Вы же сами сказали, что жена запланировала беременность. Но в этом процессе, как мы понимаем, участвуют двое. Ну вот, вам и надо принимать решение самостоятельно», — пояснил он. В зале раздались смешки.

«О мерах контрацепции я, конечно, лекцию здесь отдельную читать не буду», — добавил Луцкан.

Депутат также отметил, что будущий закон не вводит запрет самого искусственного прерывания беременности, а касается именно склонения к этому действию, в том числе подкупа, угрозы и пропаганды абортов. Вместе с тем информирование женщин о возможности медицинского вмешательства не будет считаться склонением.

Штраф за правонарушение, скорее всего, не превысит для граждан 5 тыс. руб., но окончательную сумму утвердят после принятия документа, уточнил парламентарий.

С августа 2023 года власти более 20 регионов России приняли похожие законы, подсчитал РБК. В некоторых их них штраф составляет — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.