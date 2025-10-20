 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК завел дело о хищении у Минобороны 500 млн руб. при поставке труб

Дело связано с поставкой оборудования трубопроводной системы. По нему, в частности, проходит бывший главный инженер филиала военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о хищении у Минобороны более 500 млн руб. при выполнении государственного контракта, сообщает СК в телеграм-канале.

По делу проходят бывший главный инженер филиала военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО «НЭСТ». Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; им грозит лишение свободы на срок до десяти лет).

По версии следствия, дело связано с поставкой оборудования трубопроводной системы. Контракт был заключен в 2022 году. Поставить оборудование должны были Куранов и Даллари, а контроль за выполнением контракта был возложен на Лаптева.

В 2023 году Лаптев, Куранов, Даллари и неназванные сотрудники ООО «НЭСТ» «организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 млн руб.», заявили в СК.

Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
Политика
Юрий Кузнецов

В августе по делу о хищении 57 млн руб. был арестован генерал-майор медицинской службы Константин Кувшинов, экс-начальник ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны. По этому же делу проходят замначальника отдела продаж «Дельруса» Игорь Игнатов, коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин и предприниматель Владимир Богданов. По версии СК, военно-медицинская организация заключила в 2022 году контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку оборудования более чем на 100 млн руб., его стоимость была завышена.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобороны хищение уголовное дело Следственный комитет
Материалы по теме
Руководителей завода «Телта» осудили за хищения при гособоронзаказе
Общество
Экс-глава курской Корпорации развития отверг вину в хищении 152 млн руб.
Политика
Главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Red Bull получил крупный штраф за попытку испортить старт гонщику McLaren Спорт, 16:07
«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт Национальные проекты, 15:59
Российский кроссовер Evolute i-Sky получил более доступную версию City Edition Авто, 15:54
В Австрии решили закрыть последний центр приема украинских беженцев Политика, 15:49
Глава архбюро Алексея Ильина: «Москва — самый комфортный город мира» Тренды, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 15:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ВСУ вернули под Харьков генерала, организовавшего там оборону в 2024-м Политика, 15:36
МИД заявил об отсутствии альтернативы продолжению диалога России и США Политика, 15:36
Маргарита Симоньян начала проходить курс химиотерапии Общество, 15:35
Мэра второго по величине города Армении задержали за взятки Политика, 15:35
Москвич нашел 1,6 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела Общество, 15:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:33
СК завел дело о хищении у Минобороны 500 млн руб. при поставке труб Общество, 15:33