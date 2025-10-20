СК завел дело о хищении у Минобороны 500 млн руб. при поставке труб

Дело связано с поставкой оборудования трубопроводной системы. По нему, в частности, проходит бывший главный инженер филиала военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о хищении у Минобороны более 500 млн руб. при выполнении государственного контракта, сообщает СК в телеграм-канале.

По делу проходят бывший главный инженер филиала военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО «НЭСТ». Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; им грозит лишение свободы на срок до десяти лет).

По версии следствия, дело связано с поставкой оборудования трубопроводной системы. Контракт был заключен в 2022 году. Поставить оборудование должны были Куранов и Даллари, а контроль за выполнением контракта был возложен на Лаптева.

В 2023 году Лаптев, Куранов, Даллари и неназванные сотрудники ООО «НЭСТ» «организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 млн руб.», заявили в СК.

В августе по делу о хищении 57 млн руб. был арестован генерал-майор медицинской службы Константин Кувшинов, экс-начальник ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны. По этому же делу проходят замначальника отдела продаж «Дельруса» Игорь Игнатов, коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин и предприниматель Владимир Богданов. По версии СК, военно-медицинская организация заключила в 2022 году контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку оборудования более чем на 100 млн руб., его стоимость была завышена.