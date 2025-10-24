 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Застрявшие в Гималаях российские альпинисты начали спускаться

Фото: AsiaTravel / Shutterstock
Фото: AsiaTravel / Shutterstock

Застрявшие в Гималаях российские альпинисты не пострадали и уже начали спускаться. Об этом рассказал вице‑президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин в разговоре с «Матч ТВ».

«На связи каждый день, мы знаем, что у них всё в порядке, никто не болеет, всё нормально, аккуратно спускаются», — заявил Пятницин.

По его словам, туристы были на вершине горы Манаслу (8163 м) два дня назад. Как отметил вице-президент ФАР, альпинисты столкнулись с плохой видимостью, из-за чего им приходится идти «аккуратно».

В федерации альпинизма сообщили о судьбе застрявших в Гималаях россиян
Спорт

Группа из пяти российских туристов застряла на высоте 8163 м несколько дней назад после успешного восхождения на Манаслу. В пятницу, 24 октября, в посольстве России в Катманду рассказали, что спасательные службы Непала начали подготовку к эвакуации альпинистов.

В августе российская туристка Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы в горах Тянь-Шаня в Киргизии. Ей доставили снаряжение и еду, но эвакуировать не смогли. Власти Киргизии предприняли несколько попыток спасти Наговицину, но не смогли подобраться к ней из-за плохой погоды. В начале сентября операцию по спасению альпинистки прекратили.

