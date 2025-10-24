В федерации альпинизма сообщили о судьбе застрявших в Гималаях россиян
Застрявшие на вершине Манаслу (Непал) российские альпинисты не пострадали, они спускаются. Об этом «Матч ТВ» сообщил вице-президент ФАР Александр Пятницин.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что российские альпинисты на протяжении нескольких дней не могут спуститься с вершины Манаслу.
«Они на вершине были два дня назад. Спускаются, там просто плохая видимость, и нужно аккуратно идти, чтобы все было в порядке, — рассказал Пятницин. — На связи каждый день, мы знаем, что у них все в порядке, никто не болеет, все нормально, аккуратно спускаются».
Мансалу находится на территории Непала, вершина — 8163 м.
Летом 47-летняя россиянка Наталья Наговицина отправилась покорять Пик Победы в Киргизии. 12 августа во время спуска с горы на высоте более 7 тыс. м она сломала ногу. Трое альпинистов, которые были вместе с Наговициной, не смогли забрать ее с собой, поэтому оставили в палаточном лагере. Там они зафиксировали сломанную ногу Натальи, оставили ей газовые горелки, еду, спальный мешок и палатку. Спасти Наговицину пытались дважды, однако из-за погодных условий этого сделать не удалось.
