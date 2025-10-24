В Минэке увидели пространство для смягчения условий из-за новой ставки ЦБ

Текущая динамика инфляции создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

По его словам, данные Росстата показали, что нынешняя динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. При этом снижение ключевой ставки с 17 до 16,5% Денисов назвал «символическим шагом».

«Особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше», — подчеркнул он.

Как отметил Денисов, в сложившейся ситуации ключевое значение имеет проактивная экономическая политика правительства России, направленная на эффективное использование трудовых, инвестиционных и бюджетных ресурсов.