В Минэке увидели пространство для смягчения условий из-за новой ставки ЦБ
Текущая динамика инфляции создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
По его словам, данные Росстата показали, что нынешняя динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. При этом снижение ключевой ставки с 17 до 16,5% Денисов назвал «символическим шагом».
«Особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше», — подчеркнул он.
Как отметил Денисов, в сложившейся ситуации ключевое значение имеет проактивная экономическая политика правительства России, направленная на эффективное использование трудовых, инвестиционных и бюджетных ресурсов.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов