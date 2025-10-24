 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти сообщили о состоянии раненного при взрыве в Красногорске ребенка

Раненный при взрыве БПЛА в Красногорске ребенок уже начал думать об уроках

Власти сообщили о состоянии раненного при взрыве в Красногорске ребенка
Video

Раненный при взрыве БПЛА в квартире в Красногорске ребенок уже думает об уроках. Об этом рассказал глава Красногорского городского округа Дмитрий Волков, который навестил пострадавшего.

По его словам, мальчик Богдан лежит в палате с бабушкой в детском клиническом Центре им. Рошаля. «Настоящий боец: держится стойко, уже думает об уроках», — рассказал Волков.

В Красногорске после удара дрона из жилого дома эвакуировались 70 человек
Политика

Утром 24 октября дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них госпитализированы.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram

В городе развернули оперативный штаб, на месте ЧП продолжают дежурить сотрудники экстренных служб.

Как сообщил Волков, пострадавшим при атаке беспилотника в Красногорске власти предоставят временное жилье и помогут с ремонтом.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Анастасия Лежепекова
Материалы по теме
Как выглядит место удара дрона по жилому дому в Красногорске. Фото
Политика
Кадры с места взрыва в Красногорске. Репортаж РБК
Политика
В Красногорске дрон залетел в квартиру многоэтажки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты Политика, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 10:42
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 10:41
Почему российский рынок новостроек снова растет Отрасли, 10:38
В недвижимости появилось динамическое ценообразование. Как оно работает Недвижимость, 10:38
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 10:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших от БПЛА. Видео Политика, 10:35
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 10:27
Джобс и «ошибка выжившего»: почему не стоит верить историям бизнес-успеха Образование, 10:27
Умер чемпион Высшей лиги КВН Павел Козмопулос Общество, 10:24
Акции «Группы Позитив» выросли на новости о возможном разделении бизнеса Инвестиции, 10:20