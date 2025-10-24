Раненный при взрыве БПЛА в Красногорске ребенок уже начал думать об уроках

Власти сообщили о состоянии раненного при взрыве в Красногорске ребенка

Раненный при взрыве БПЛА в квартире в Красногорске ребенок уже думает об уроках. Об этом рассказал глава Красногорского городского округа Дмитрий Волков, который навестил пострадавшего.

По его словам, мальчик Богдан лежит в палате с бабушкой в детском клиническом Центре им. Рошаля. «Настоящий боец: держится стойко, уже думает об уроках», — рассказал Волков.

Утром 24 октября дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них госпитализированы.

В городе развернули оперативный штаб, на месте ЧП продолжают дежурить сотрудники экстренных служб.

Как сообщил Волков, пострадавшим при атаке беспилотника в Красногорске власти предоставят временное жилье и помогут с ремонтом.