Власти сообщили о состоянии раненного при взрыве в Красногорске ребенка
Раненный при взрыве БПЛА в квартире в Красногорске ребенок уже думает об уроках. Об этом рассказал глава Красногорского городского округа Дмитрий Волков, который навестил пострадавшего.
По его словам, мальчик Богдан лежит в палате с бабушкой в детском клиническом Центре им. Рошаля. «Настоящий боец: держится стойко, уже думает об уроках», — рассказал Волков.
Утром 24 октября дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них госпитализированы.
В городе развернули оперативный штаб, на месте ЧП продолжают дежурить сотрудники экстренных служб.
Как сообщил Волков, пострадавшим при атаке беспилотника в Красногорске власти предоставят временное жилье и помогут с ремонтом.
