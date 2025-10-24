ФСО сообщила о плановых учениях у Дома правительства и здания Госдумы
Федеральная служба охраны (ФСО) проведет в Москве плановые тактико-специальные учения с 27 по 30 октября, передает «РИА Новости».
Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Государственной думы. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, сообщили в ведомстве.
ФСО отметила, что в связи с учениями никаких ограничений передвижения для граждан и проезда транспорта не предусмотрено.
Аналогичные учения ФСО проводит ежегодно. В 2024 году они прошли с 29 по 31 октября, а в 2023-м — с 1 по 3 ноября. Тогда бронетехнику и части нацгвардии подогнали к правительственным зданиям.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов