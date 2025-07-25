 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Экс-главу штаба Надеждина оштрафовали за пикет у Госдумы

Сюжет
Новые законы в России
Дмитрий&nbsp;Кисиев и Борис Надеждин
Дмитрий Кисиев и Борис Надеждин (Фото: BorisNadezhdin / Telegram)

Тверской суд Москвы оштрафовал бывшего главу штаба экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина Дмитрия Кисиева на 20 тыс. руб. за пикет у Госдумы, передает корреспондент РБК.

Кисиев был признан виновным в нарушении правил проведения пикетирования (ст 20.2 Кодекса об административных правонарушениях), уточнил Надеждин в своем телеграм-канале. Он принимал участие в заседании как свидетель.

Экс-политтехнолога Надеждина задержали у здания Госдумы утром 22 июля и увезли в ОВД по Тверском району, где на него составили административный протокол.

Экс-глава штаба Надеждина сообщил, что его лишили российского гражданства
Политика
Дмитрий Кисиев

Задержанный проводил пикет против поправок, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. В тот день депутаты приняли их во втором и в третьем чтениях.

По словам Кисиева, 21 июля он уведомил правительство Москвы о проведении одиночного пикета против нового законопроекта, но ему отказали в проведении акции из-за коронавирусных ограничений.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Борис Надеждин Госдума пикет штраф запрет VPN
Борис Надеждин фото
Борис Надеждин
политик
26 апреля 1963 года
Материалы по теме
Надеждин проиграл апелляцию на отказ в регистрации кандидатом на выборах
Политика
Надеждин отказался от мандата депутата Долгопрудного
Политика
Верховный суд признал законным еще один отказ Надеждину в иске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Трамп анонсировал работу над сокращением ядерных арсеналов России и США Политика, 19:29
В КНР нашли предвестник самого быстрого демографического спада в мире Общество, 19:16
Саблист Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию Спорт, 19:15
Глава МЧС заявил, что под завалами дома в Саратове могут быть выжившие Общество, 19:03
Трамп заявил о 28 визитах Клинтона на остров Эпштейна Политика, 18:55
Очевидцы рассказали, как «дом пошатнулся» после взрыва газа в Саратове Общество, 18:54
Новичок РПЛ объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Спорт, 18:51
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Спартак» и «Динамо» совершили обмен в КХЛ Спорт, 18:49
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится Политика, 18:44
Суд дал двум экс-замгубернатора Брянской области по девять лет за взятку Политика, 18:40
Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко Политика, 18:39
Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда Бизнес, 18:35
ФТС объявила о масштабной реорганизации центрального аппарата Экономика, 18:27
Индекс РТС впервые с 18 июля опустился ниже 1100 пунктов Инвестиции, 18:26