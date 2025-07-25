Экс-главу штаба Надеждина оштрафовали за пикет у Госдумы
Тверской суд Москвы оштрафовал бывшего главу штаба экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина Дмитрия Кисиева на 20 тыс. руб. за пикет у Госдумы, передает корреспондент РБК.
Кисиев был признан виновным в нарушении правил проведения пикетирования (ст 20.2 Кодекса об административных правонарушениях), уточнил Надеждин в своем телеграм-канале. Он принимал участие в заседании как свидетель.
Экс-политтехнолога Надеждина задержали у здания Госдумы утром 22 июля и увезли в ОВД по Тверском району, где на него составили административный протокол.
Задержанный проводил пикет против поправок, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. В тот день депутаты приняли их во втором и в третьем чтениях.
По словам Кисиева, 21 июля он уведомил правительство Москвы о проведении одиночного пикета против нового законопроекта, но ему отказали в проведении акции из-за коронавирусных ограничений.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ