Экс-главу штаба Надеждина оштрафовали за пикет у Госдумы

Дмитрий Кисиев и Борис Надеждин (Фото: BorisNadezhdin / Telegram)

Тверской суд Москвы оштрафовал бывшего главу штаба экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина Дмитрия Кисиева на 20 тыс. руб. за пикет у Госдумы, передает корреспондент РБК.

Кисиев был признан виновным в нарушении правил проведения пикетирования (ст 20.2 Кодекса об административных правонарушениях), уточнил Надеждин в своем телеграм-канале. Он принимал участие в заседании как свидетель.

Экс-политтехнолога Надеждина задержали у здания Госдумы утром 22 июля и увезли в ОВД по Тверском району, где на него составили административный протокол.

Задержанный проводил пикет против поправок, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. В тот день депутаты приняли их во втором и в третьем чтениях.

По словам Кисиева, 21 июля он уведомил правительство Москвы о проведении одиночного пикета против нового законопроекта, но ему отказали в проведении акции из-за коронавирусных ограничений.