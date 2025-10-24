 Перейти к основному контенту
Мурашко поддержал увеличение штрафов «целевикам» в медвузах

Глава Минздрава призвал повысить штрафы студентам-медикам на целевом обучении
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Для решения проблемы дефицита медработников необходимо увеличить размер штрафов для студентов программ медицинского образования, обучающихся по целевому договору, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Х Съезде Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», передает ТАСС.

По словам министра, совершенствование законодательного регулирования подготовки специалистов в медицинской сфере позволит усилить ответственность таких студентов. Помимо увеличения размера штрафов за несоблюдение договора о целевом обучении, министр предложил обязать студентов заключать договор с тем же заказчиком при поступлении в ординатуру.

«Хочу отметить, что мы увеличили цифры контрольных приемов. Целевая подготовка специалистов показывает хорошие результаты. Но тем не менее, мы видим, что есть проблемы непосредственно по возвращению к рабочим местам», — сказал Мурашко.

Выпускников-медиков собираются обязать к отработке в госклиниках
Life
Фото:Виталий Невар / ТАСС

В конце августа Минздрав внес в Госдуму законопроект, которым предложил сделать целевыми все бюджетные места на программах медицинского и фармацевтического образования. Для нарушителей целевого договора (как работодателей, так и студентов) предусмотрен штраф, трижды превышающий стоимость обучения. Кроме того, согласно проекту, для прохождения первичной аккредитации выпускник должен будет три года отработать под руководством наставника.

Сейчас правила приема для студентов-медиков совпадают с приемом на другие специальности: есть набор на бюджетные места в рамках общего конкурса, а есть целевой. По закону в случае отказа от отработки студент должен возместить заказчику стоимость обучения, а также его расходы на предоставление мер поддержки, например повышенной стипендии.

Предложенные Минздравом поправки прошли первое чтение в начале октября. При этом с критикой инициативы выступили как эксперты, так и сами сотрудники сферы здравоохранения.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

