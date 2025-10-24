В Индии 20 человек погибли при столкновении автобуса и мотоцикла. Видео
В штате Андхра-Прадеш на юге Индии частный автобус столкнулся с мотоциклом на шоссе между технологическими центрами страны — Бангалором и Хайдарабадом. В результате аварии автобус загорелся, погибли не менее 20 человек, сообщает газета Hindustan Times.
ДТП произошло рано утром в пятницу, 24 октября, около города Курнул. Автобус компании Kaveri Travels предположительно подрезал мотоцикл на дороге. «Двухколесный транспорт застрял под автобусом и ударился о топливный бак, что привело к немедленному взрыву и быстрому распространению пламени по всему транспортному средству», — рассказали в местной полиции.
Большинство пассажиров в этот момент спали, уточняет издание. Часть из них успели проснуться и спастись — они разбили окна и выскочили из салона, получив порезы и ушибы. Остальные оказались в ловушке и погибли от дыма и огня.
По словам очевидцев, местные жители пытались спасти людей из объятого пламенем салона, пока из Курнула не прибыли четыре пожарные машины. К тому времени автобус, как сообщается, сгорел дотла.
Hindustan Times пишет о 20 погибших из 41 находившегося в автобусе пассажира, Daily Mail — о 25 из 44. На данный момент опознаны тела 11 из них. Мотоциклист также скончался на месте. Всех пострадавших доставили в больницу.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и администрация штата Андхра-Прадеш выразили соболезнования семьям погибших.
