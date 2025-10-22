Как выглядит место ДТП в Уганде с 63 погибшими. Видео

Груда из машин на месте ДТП в Уганде с 63 погибшими попала на видео

В Уганде в ночь на 22 октября на шоссе Кампала — Гулу произошла авария с участием четырех автомобилей, в результате которой погибли 63 человека, а несколько получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе дорожной полиции Уганды.

По данным полиции, ДТП случилось около 0:15 по местному времени в районе населенного пункта Киталеба. В столкновении участвовали два автобуса, грузовик и внедорожник.

По предварительной версии, водитель автобуса, направлявшегося из Кампалы в Гулу, пытался обогнать грузовик, когда навстречу ему ехал другой автобус, также пытавшийся совершить обгон. Во время попытки избежать столкновения автобусы столкнулись лоб в лоб. В образовавшуюся аварию врезались грузовик и внедорожник.