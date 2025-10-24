Альпинисты начали укреплять стены дома в Красногорске после атаки дрона
Альпинисты приступили к укреплению конструкций поврежденного при атаке БПЛА дома в Красногорске, передает ТАСС.
Специалисты начали укреплять несущие стены и перекрытия лестниц, чтобы избежать дальнейшего разрушения. Над рухнувшим участком стены установили деревянный козырек, чтобы дождь не попал в квартиру, в которую влетел дрон.
Поврежденный при атаке дом оцепили. На первом этаже приступили к уборке осколков и обвалившихся частей здания.
Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже жилого дома на бульваре Космонавтов в Красногорске рано утром 24 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).
В результате атаки пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Их доставили в больницу, одного пострадавшего поместили в реанимацию. У троих взрослых диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.
