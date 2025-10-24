 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Альпинисты начали укреплять стены дома в Красногорске после атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Альпинисты приступили к укреплению конструкций поврежденного при атаке БПЛА дома в Красногорске, передает ТАСС.

Специалисты начали укреплять несущие стены и перекрытия лестниц, чтобы избежать дальнейшего разрушения. Над рухнувшим участком стены установили деревянный козырек, чтобы дождь не попал в квартиру, в которую влетел дрон.

СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске
Политика
Фото:vorobiev_live / Telegram

Поврежденный при атаке дом оцепили. На первом этаже приступили к уборке осколков и обвалившихся частей здания.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram

Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже жилого дома на бульваре Космонавтов в Красногорске рано утром 24 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).

В результате атаки пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Их доставили в больницу, одного пострадавшего поместили в реанимацию. У троих взрослых диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Красногорск Подмосковье атака дронов БПЛА
Материалы по теме
Один пострадавший при атаке дрона в Красногорске находится в реанимации
Политика
Власти сообщили о состоянии раненного при взрыве в Красногорске ребенка
Общество
В Красногорске после удара дрона из жилого дома эвакуировались 70 человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу Общество, 13:48
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России Политика, 13:44
Мурашко поддержал увеличение штрафов «целевикам» в медвузах Общество, 13:43
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025 Спорт, 13:42
Суд оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей Политика, 13:41
Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ставку до 16,5% Инвестиции, 13:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 13:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд Финансы, 13:30
В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине Политика, 13:27
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов Общество, 13:26
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 13:23
Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России Политика, 13:21
Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17