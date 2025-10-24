 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В ВТБ дали прогноз по изменению ставки на предстоящем заседании ЦБ

Дмитрий Пьянов
Дмитрий Пьянов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ключевая ставка на предстоящем заседании Центрального банка останется на прежнем уровне, поделился с РБК прогнозом первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил, что принятие решения осложнено неопределенностью вокруг последствий изменений в Налоговом кодексе, которые вступят в силу с 1 января 2026 года, включая возможное влияние повышения НДС на цены.

По его словам, если Центральный банк планирует сохранить жесткий подход к достижению целевого уровня инфляции к концу 2026 года, то ставка останется неизменной — согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, ключевая ставка будет находиться на уровне 12–13%. Однако если приоритетом станет поддержание экономической активности, может последовать символическое снижение.

«Если это намерение [достичь таргета по инфляции на конец следующего года] действительно сильное и бескомпромиссное, то я искренне считаю, что ставку нужно оставить неизменной, — сказал Пьянов. — Если допускается достижение таргета позднее и приоритет будет иметь, например, недопущение переохлаждения экономики, то возможно какое-то символическое снижение».

Тем не менее, по прогнозу ВТБ, ставку оставят без изменений «У нас внутренний прогноз — сохранение ставки на неизменном уровне», — заключил Пьянов.

Пьянов объяснил неожиданное повышение ставок банками
Финансы
Дмитрий Пьянов

На заседании Центрального банка по ключевой ставке, которое состоится 24 октября, регулятор уточнит прогноз по среднему значению ключевой ставки и инфляции на текущий и на следующий год. На момент подготовки материала ключевая ставка ЦБ составляет 17%.

Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», ожидают, что на ближайшем заседании ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку на прежнем уровне. Так, например, считают руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин и другие эксперты.

Однако есть и альтернативные мнения, предполагающие очередное снижение ставки. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский не исключает, что на предстоящем заседании ключевая ставка может быть снижена до 16% годовых. В пользу такого прогноза, по его мнению, выступают, с одной стороны, озвученные параметры федерального бюджета, который ЦБ в итоге оценил как дезинфляционный, с другой — снизившиеся инфляционные ожидания населения в сентябре.

