Пьянов объяснил неожиданное повышение ставок банками

Пьянов: повышение ставок в банках — часть предновогодних предложений
В ВТБ объяснили причину повышения ставок по вкладам в банках — оно традиционно происходит перед Новым годом. Кредитные организации стараются таким образом привлечь больше вкладчиков
ВТБ VTBR ₽68,35 +0,54% Купить
Дмитрий Пьянов
Дмитрий Пьянов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Повышение ставок по вкладам в российских банках — это часть традиционных предновогодних акций, рассказал РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учетом высшей конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который в четвертом квартале каждый год происходит», — сказал он.

По словам Пьянова, все эти повышения ставок «имеют неаккуратный характер», а банки стараются переориентировать основной спрос клиентов на краткосрочные депозиты до шести месяцев.

Ранее в октябре пресс-служба ВТБ сообщила, что банк повысит ставку по депозитам до 15% для всех вкладчиков, а также до 16% для клиентов «Прайм» и «Привилегии» по части вкладов.

«Сбер» с 21 октября повысил ставки по вкладам
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Позже «Сбер» сообщил, что по вкладу «Лучший %» ставка на три месяца выросла с 15,5 до 16% годовых, для клиентов уровня «СберПремьер» максимальная ставка составит 16,1%, «СберПервый» — 16,2%.

Кроме того, банк повысил ставки и на более длительные сроки — от пяти месяцев до одного года. Рост составил от 1 до 2,1 процентного пункта.

12 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 18 до 17% годовых.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Авторы
Теги
Компании
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дмитрий Пьянов новогодние продажи процентные ставки Банки ВТБ
БАНК ВТБ (ПАО)
