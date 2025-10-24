Пьянов объяснил неожиданное повышение ставок банками
Повышение ставок по вкладам в российских банках — это часть традиционных предновогодних акций, рассказал РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учетом высшей конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который в четвертом квартале каждый год происходит», — сказал он.
По словам Пьянова, все эти повышения ставок «имеют неаккуратный характер», а банки стараются переориентировать основной спрос клиентов на краткосрочные депозиты до шести месяцев.
Ранее в октябре пресс-служба ВТБ сообщила, что банк повысит ставку по депозитам до 15% для всех вкладчиков, а также до 16% для клиентов «Прайм» и «Привилегии» по части вкладов.
Позже «Сбер» сообщил, что по вкладу «Лучший %» ставка на три месяца выросла с 15,5 до 16% годовых, для клиентов уровня «СберПремьер» максимальная ставка составит 16,1%, «СберПервый» — 16,2%.
Кроме того, банк повысил ставки и на более длительные сроки — от пяти месяцев до одного года. Рост составил от 1 до 2,1 процентного пункта.
12 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 18 до 17% годовых.
Читайте РБК в Telegram.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов